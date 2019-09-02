Джокович по разу снимался со всех турниров «Большого шлема»
Первый номер мировой классификации сербский теннисист Новак Джокович досрочно прекратил борьбу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, где его соперником был швейцарец Стэн Вавринка (23). Джокович проиграл первые два сета — 4:6, 5:7, а по ходу третьей партии снялся из-за травмы плеча, уступая 1:2.
Это уже четвёртый случай, когда Джокович снялся по ходу матча на турнире «Большого шлема». В 2006 году он не смог закончить матч с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос», в 2009-м — с Энди Роддиком на Открытом чемпионате Австралии, а в 2017-м — с Томашем Бердыхом на Уимблдоне.
У Джоковича 16 титулов на турнирах «Большого шлема». Впереди него только Роджер Федерер и Надаль, у которых 20 и 18 титулов соответственно.
Джокович пообещал вернуться на корт через четыре недели
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