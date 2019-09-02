Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович по разу снимался со всех турниров «Большого шлема»

Джокович по разу снимался со всех турниров «Большого шлема»
Теннис / US Open 2019 0

Первый номер мировой классификации сербский теннисист Новак Джокович досрочно прекратил борьбу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США, где его соперником был швейцарец Стэн Вавринка (23). Джокович проиграл первые два сета — 4:6, 5:7, а по ходу третьей партии снялся из-за травмы плеча, уступая 1:2.

Это уже четвёртый случай, когда Джокович снялся по ходу матча на турнире «Большого шлема». В 2006 году он не смог закончить матч с Рафаэлем Надалем на «Ролан Гаррос», в 2009-м — с Энди Роддиком на Открытом чемпионате Австралии, а в 2017-м — с Томашем Бердыхом на Уимблдоне.

У Джоковича 16 титулов на турнирах «Большого шлема». Впереди него только Роджер Федерер и Надаль, у которых 20 и 18 титулов соответственно.

Джокович пообещал вернуться на корт через четыре недели
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент