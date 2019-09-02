Виландер: Рублёву без разницы, кто против него, он машина

Бывшая первая ракетка мира Матс Виландер оценил игру российского теннисиста Андрея Рублёва, который победил Ника Кирьоса (28) из Австралии в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Рублёв справился с соперником в трёх сетах: 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:3.

«Хороший матч в исполнении Рублёва. Ему без разницы, кто находится на другой стороне корта. Он машина. Он борется за каждый удар и всё время очень агрессивен», — цитирует Виландера Tennis World USA.

В четвёртом круге US Open Рублёв сыграет с итальянцем Маттео Берреттини (24), который в третьем круге обыграл Алексея Попырина из Австралии. Если Рублёв победит Берреттини, то в четвертьфинале сыграет с победителем пары Гаэль Монфис (Франция, 13) — Пабло Андухар (Испания).