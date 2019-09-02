Джокович — о свисте с трибун в его адрес: я не обиделся

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал реакцию публики на его решение сняться в ходе матча четвёртого круга Открытого чемпионата США со швейцарцем Стэном Вавринкой. Соперник уроженца Белграда выиграл два первых сета — 6:4, 7:5 — и вёл 2:1 в третьей партии, когда Новак решил отказаться от борьбы из-за травмы плеча. Зрители стали освистывать действующего чемпиона.
«Я не обиделся. Я не обращаю внимание на это. Мне нравится уважать других. Надеюсь, другие тоже смогут уважать меня и моё решение. Мне жаль зрителей. Они пришли, чтобы посмотреть полный матч. Но этого не вышло. Вот и всё. Многие вообще не поняли, что происходит, так что винить их нельзя», — приводит слова Джоковича Tennis 365.
В четвертьфинале Вавринка сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
- 2 сентября 2019
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