Дмитриева: Джокович с Вавринкой играл гораздо хуже, чем обычно

Советская теннисистка Анна Дмитриева прокомментировала победу швейцарца Стэна Вавринки в матче четвёртого круга US Open с сербом Новаком Джоковичем. Уроженец Белграда из-за травмы отказался от борьбы в третьем сете.

«В отличие от того же Джоковича или Федерера, Вавринка не может пропускать соревнования, как это делают те даже в отношении „Мастерсов“. Он осознаёт, что в его возрасте не надо распыляться. И поэтому хорошо готовиться именно к турнирам „Большого шлема“. К тому же сейчас Вавринка достиг того уровня игры, что был у него до травмы. Мне кажется, что это всё не связано конкретно с Джоковичем.

Вавринка действовал надёжно и стабильно, при этом в решающие моменты матча очень усиливая игру. И Джокович играл гораздо хуже, чем обычно, не знаю из-за травмы или нет. То есть и Новак находится не в лучшем состоянии, и Стэн хорошо готов.

Встреча с Медведевым? Всё зависит от самого Даниила: сохранил ли силы, сможет ли показать свою игру. Сейчас он немного не такой, каким был в Цинциннати. Но вместе с тем можно вспомнить их предыдущую встречу в Уимблдоне, где Даниил, не будучи тогда таким же, каким стал во время американской серии турниров, оказался сильнее Вавринки.

Очевидно, Медведев испытывает очень сильное напряжение. Он впервые приехал на турнир «Большого шлема» в качестве одного из фаворитов соревнований. Даниил не может абстрагироваться от ажиотажа вокруг него и остаться безразличным к интересу к собственной персоне. Не может уйти в себя, поскольку он — сложный и эмоциональный человек. И это всё даёт соответствующий «выхлоп». По-человечески это понятно", — цитирует Дмитриеву GoTennis.