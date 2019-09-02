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Свитолина рассказала, что изменилось после совместных тренировок с Монфисом

Свитолина рассказала, что изменилось после совместных тренировок с Монфисом
Теннис / US Open 2019 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата США, отметила, что ей пошли на пользу совместные тренировки с её парнем, французом Гаэлем Монфисом.

«Рада, что впервые сыграю в четвертьфинале US Open. Мне кажется, я стала более спокойной, больше разговариваю с тренером, больше говорю с Гаэлем о теннисе, о своих ощущениях. Это то, что изменилось за последние 9-10 месяцев.

Тренировки с Монфисом помогли улучшить реакцию и работу ног. Я стала действовать быстрее, потому что от него мяч летит очень мощно. После занятий с Гаэлем мы с тренером ещё делаем специальные упражнения", – цитирует Свитолину пресс-служба US Open.

За выход в полуфинал Свитолина поборется с представительницей Великобритании Йоханной Контой.

Свитолина вышла в 1/4 финала US Open
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