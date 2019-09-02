Надаль объяснил, почему не очень активно готовится к свадьбе
Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как у него проходит подготовка к свадьбе, которая состоится 19 октября на Мальорке.
«Я не очень активно участвую в подготовке к свадьбе. Конечно, это важное событие, со мной советуются. Однако у меня много работы на US Open.
Надеюсь, это будет прекрасный день. Мы насладимся временем, проведённым с близкими людьми", – заявил Надаль в интервью ESPN.
Ранее Надаль вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, где сыграет с хорватом Марином Чиличем.
Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В этом сезоне первая ракетка мира уже покинул турнир. Уроженец Белграда из-за травмы не смог продолжить матч со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Надаль: до конца года сыграю всего в паре турниров
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