Надаль объяснил, почему не очень активно готовится к свадьбе

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал, как у него проходит подготовка к свадьбе, которая состоится 19 октября на Мальорке.

«Я не очень активно участвую в подготовке к свадьбе. Конечно, это важное событие, со мной советуются. Однако у меня много работы на US Open.

Надеюсь, это будет прекрасный день. Мы насладимся временем, проведённым с близкими людьми", – заявил Надаль в интервью ESPN.

Ранее Надаль вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США по теннису, где сыграет с хорватом Марином Чиличем.

Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В этом сезоне первая ракетка мира уже покинул турнир. Уроженец Белграда из-за травмы не смог продолжить матч со швейцарцем Стэном Вавринкой.