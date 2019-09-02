Потапова: если ты чуть поел, становишься ещё голоднее. В теннисе точно так же

Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как ей удаётся преодолевать трудности. По её словам, она никогда не хотела заниматься другим видом спорта.
«Теннис – это битва без остановок. Стартуешь с юниорского тура – с самых низов. После завершения юниорской карьеры нужно всё начинать сначала. Непросто противостоять девушкам, которые старше и опытнее. Трудно морально и физически перестраиваться с побед на еженедельные поражения на ранних стадиях. Я очень люблю конкуренцию. К счастью, моя прекрасная команда помогла мне. А ещё я упрямый человек. Поэтому, если чего-то захочу, то делаю всё возможное.
Никогда не было желания заниматься другим видом спорта. Посвятила себя теннису и работала каждый день, чтобы реализовать мечту. В начале карьеры попадание в топ-100 было мечтой. Я радовалась около недели, а потом поставила новую цель. Осознала, что это начало большого пути.
В теннисе не получается долго наслаждаться успехами. Если ты чуть-чуть поел, становишься ещё голоднее. Тут аналогично. Если я показала хороший результат, стремлюсь превзойти его. Никогда не расслабляюсь и не останавливаюсь. Но иногда просто необходимы несколько дней отдыха. Если есть задача добиться прогресса, надо наслаждаться работой. Тогда ваши результаты превзойдут все ожидания", — цитирует Потапову страница Behind The Racquet в «Инстаграме».
- 2 сентября 2019
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