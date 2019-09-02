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21 эйс не помог Гёргес обыграть Векич в четвёртом круге Открытого чемпионата США

21 эйс не помог Гёргес обыграть Векич в четвёртом круге Открытого чемпионата США
Теннис / US Open 2019 0

В четвёртом круге US Open по теннису хорватка Донна Векич, посеянная под 23-м номером, в трёх сетах одолела немку Юлию Гёргес (26) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут.

Векич выполнила 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. В активе Гёргес 21 подача навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В личных встречах хорватке впервые за четыре матча удалось обыграть соперницу — 1-3.

За выход в полуфинал турнира Векич поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая ранее нанесла поражение прошлогодней чемпионке US Open японке Наоми Осаке.

В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 18:05 МСК
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
2 : 1
1 2 3
       
6 5 		7 6
7 7 		5 3
         
Юлия Гёргес
30
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
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