21 эйс не помог Гёргес обыграть Векич в четвёртом круге Открытого чемпионата США

В четвёртом круге US Open по теннису хорватка Донна Векич, посеянная под 23-м номером, в трёх сетах одолела немку Юлию Гёргес (26) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут.

Векич выполнила 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. В активе Гёргес 21 подача навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В личных встречах хорватке впервые за четыре матча удалось обыграть соперницу — 1-3.

За выход в полуфинал турнира Векич поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая ранее нанесла поражение прошлогодней чемпионке US Open японке Наоми Осаке.

В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.