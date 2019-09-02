21 эйс не помог Гёргес обыграть Векич в четвёртом круге Открытого чемпионата США
В четвёртом круге US Open по теннису хорватка Донна Векич, посеянная под 23-м номером, в трёх сетах одолела немку Юлию Гёргес (26) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут.
Векич выполнила 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. В активе Гёргес 21 подача навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. В личных встречах хорватке впервые за четыре матча удалось обыграть соперницу — 1-3.
За выход в полуфинал турнира Векич поспорит с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич, которая ранее нанесла поражение прошлогодней чемпионке US Open японке Наоми Осаке.
В этом сезоне соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.
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