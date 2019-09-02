Вавринка: я впечатлён невероятным теннисом Медведева
Швейцарец Стэн Вавринка поделился ожиданиями от четвертьфинала US Open, где ему предстоит сыграть с россиянином Даниилом Медведевым.
«Медведев выиграл турнир в Цинциннати и сейчас показывает невероятный теннис. Будет в любом случае интересный матч, я уверен. Я рад быть в четвертьфинале и сыграть с Медведевым.
Мы тренируемся, чтобы показывать лучший теннис в больших матчах. Я завоевал уже три «Больших шлема», но постараюсь выиграть ещё больше игр, в частности, на этом турнире", – цитирует Вавринку Eurosport.
Ранее Вавринка одолел действующего чемпиона Открытого чемпионата США серба Новака Джоковича. Уроженец Белграда проиграл первые два сета, а в третьей партии отказался от продолжения борьбы из-за травмы плеча.
Вавринка — о победе над Джоковичем: понадобилось два года, чтобы вернуть форму
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