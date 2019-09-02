Хачанов — о движениях Медведева: танец Сквидварда

Россиянин Карен Хачанов отреагировал на танец соотечественника, Даниила Медведева, на Открытом чемпионате США. Медведев не сдержал радостных эмоций после волевой победы над немцем Домиником Кёпфером со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2) в матче четвёртого круга.

Хачанов сравнил танец Медведева со Сквидвардом — персонажем американского мультсериала «Губка Боб».

Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Его следующим соперником будет швейцарец Стэн Вавринка.

В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович. Уроженец Белграда не сумел защитить титул на нынешнем турнире, снявшись в ходе встречи с Вавринкой из-за травмы плеча. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 8 сентября.

Запись доступна на странице Хачанова в «Твиттере».