Медведев в случае победы над Вавринкой на US Open станет четвёртой ракеткой мира

Россиянин Даниил Медведев по итогам Открытого чемпионата США может стать четвёртой ракеткой мира. Для этого уроженцу Москвы в четвертьфинале соревнований необходимо побеждать швейцарца Стэна Вавринку.

На текущий момент Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP. Если Даниил выиграет в ближайшей встрече, то обойдёт идущего четвёртым австрийца Доминика Тима. Поединок Медведева и Вавринки пройдёт завтра, 3 сентября.

Напомним, в четвёртом круге US Open россиянин одержал победу Домиником Кёпфером со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2). Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович. Уроженец Белграда не сумел защитить титул на нынешнем турнире, снявшись в ходе встречи с Вавринкой из-за травмы плеча. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 8 сентября.