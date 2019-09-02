Рублёв проиграл Берреттини в четвёртом круге US Open

Российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США. Он в трёх партиях уступил представителю Италии Маттео Берреттини со счётом 1:6, 4:6, 6:7 (6:8). Спортсмены провели на корте 2 часа 14 минут.

Рублёв выполнил 8 эйсов, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из трёх. В активе итальянца 7 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Берреттини станет победитель матча Гаэль Монфис (Франция, 13) — Пабло Андухар (Испания).

В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович. Уроженец Белграда не сумел защитить титул на нынешнем турнире, снявшись в ходе встречи со швейцарцем Стэном Вавринкой из-за травмы плеча. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 8 сентября.