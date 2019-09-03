19-летняя Андрееску впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате США под 15-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Тэйлор Таунсенд (Q) со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Бьянка 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

Андрееску впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Слеующей соперницей 19-летней канадки будет бельгийка Элисе Мертенс (25), которая разгромила американку Кристи Эрим Анн (WC) — 6:1, 6:1.

23-летняя Мертенс впервые сыграет в четвертьфинале US Open. В 2018 году победительницей этого турнира стала японка Наоми Осака.