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19-летняя Андрееску впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»

19-летняя Андрееску впервые вышла в четвертьфинал турнира «Большого шлема»
Теннис / US Open 2019 0

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, посеянная на Открытом чемпионате США под 15-м номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Тэйлор Таунсенд (Q) со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 55 минут.

Бьянка 5 раз подала навылет, совершила 8 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

Андрееску впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира «Большого шлема». Слеующей соперницей 19-летней канадки будет бельгийка Элисе Мертенс (25), которая разгромила американку Кристи Эрим Анн (WC) — 6:1, 6:1.

23-летняя Мертенс впервые сыграет в четвертьфинале US Open. В 2018 году победительницей этого турнира стала японка Наоми Осака.

US Open (ж). 4-й круг
03 сентября 2019, вторник. 05:45 МСК
Тэйлор Таунсенд
116
США
Тэйлор Таунсенд
Т. Таунсенд
Окончен
1 : 2
1 2 3
       
1 		6 2
6 		4 6
         
Бьянка Андрееску
15
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
US Open (ж). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 23:30 МСК
Кристи Эрим Анн
141
США
Кристи Эрим Анн
К. Анн
Окончен
0 : 2
1 2 3
       
1 		1  
6 		6  
         
Элисе Мертенс
26
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
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