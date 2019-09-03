Текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вавринка в 1/4 финала US Open
Сегодня, 3 сентября, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата США, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под пятым номером, и представитель Швейцарии Стэн Вавринка (23). Начало поединка запланировано на 20:30 мск.
Соперники встречались на Уимблдоне-2017. Победу в том матче одержал россиянин со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Вавринка в четвертьфинале US Open.
Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.
В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
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Повторения недавнего матча Медведев – Джокович не будет. Серб травмировал плечо. Россиянину теперь будет противостоять Стэн Вавринка.
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