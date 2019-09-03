Осака: сарказм Медведева восхитителен

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала поведение российского теннисиста Даниила Медведева на US Open.



«Я не знаю, почему трибуны его освистывают, но это просто смешно. Каждый день он говорит что-то новое. «Вы придаете мне сил. Я был травмирован перед матчем, но из-за вас выиграл. Спасибо». И он так мило говорит «спасибо». Я не могу понять поведение трибун, но мне смешно. Особенно ответы Медведева. Его сарказм восхитителен.



Что мне дали последние два года? Я действительно выучила некоторые уроки. Я не отношусь к себе серьезно и строго. Это самый большой урок, который я усвоила. Я всегда знаю, что есть и другие турниры. Но, если честно, это я все ещё пытаюсь понять для себя. Старюсь не зацикливаться», — приводит слова Осаки пресс-служба US Open.

Осака: очень грустно, что на US Open я не смогла защитить титул