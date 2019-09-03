Берреттини рассказал, как ему удалось победить Рублёва в 1/8 финала US Open

Итальянец Маттео Берреттини поделился впечатлениями от первого в карьере выхода в четвертьфинал турнира «Большого шлема». В 1/8 финала US Open он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (8:6).
«Конечно, я просто счастлив. Я горжусь собой и своей командой. Я только восстановился после травмы, поэтому не ожидал, что смогу выйти в четвертьфинал. Раньше я не выиграл здесь ни одного матча. Так что всё очень неожиданно.
Может быть, казалось, что в третьем сете я был спокоен, но это не так. Я очень переживаю. Пришлось немало поработать, чтобы скрывать свои эмоции на корте. Когда он сделал брейк, я сказал себе: это нормально, это теннис. Если бы я начал жаловаться на свою подачу, то в итоге проиграл бы тай-брейк. Я знал, что шанс ещё появится. Я играл хорошо, мы оба играли хорошо. Я был уверен в себе и проделал отличную работу", — цитирует Берреттини официальный сайт турнира.
Следующим соперником Маттео будет француз Гаэль Монфис.
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