Надаль — о причинах победы над Чиличем: я значительно улучшил подачу

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером на Открытом чемпионате США, рассказал, за счёт чего ему удалось победить хорвата Марина Чилича (22) в матче четвёртого круга. Надаль, на счету которого 11 эйсов, выиграл встречу со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.
«В последние пару лет я стал лучше подавать, а в этом сезоне — ещё лучше. Я доволен тем, как подаю, особенно это касается второй подачи. Я увеличил скорость, и это помогло. Я всегда знал, что мне надо улучшать подачу, чтобы карьера длилась как можно дольше. Именно над этим мы сейчас усердно работаем», — цитирует Надаля Tennis World USA.
В четвертьфинале US Open Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (20), который в четвёртом круге прошёл Александра Зверева (6) из Германии.
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