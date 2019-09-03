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Надаль — о причинах победы над Чиличем: я значительно улучшил подачу

Надаль — о причинах победы над Чиличем: я значительно улучшил подачу
Теннис / US Open 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером на Открытом чемпионате США, рассказал, за счёт чего ему удалось победить хорвата Марина Чилича (22) в матче четвёртого круга. Надаль, на счету которого 11 эйсов, выиграл встречу со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

«В последние пару лет я стал лучше подавать, а в этом сезоне — ещё лучше. Я доволен тем, как подаю, особенно это касается второй подачи. Я увеличил скорость, и это помогло. Я всегда знал, что мне надо улучшать подачу, чтобы карьера длилась как можно дольше. Именно над этим мы сейчас усердно работаем», — цитирует Надаля Tennis World USA.

В четвертьфинале US Open Надаль сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (20), который в четвёртом круге прошёл Александра Зверева (6) из Германии.

Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
US Open (м). 4-й круг
03 сентября 2019, вторник. 02:20 МСК
Марин Чилич
23
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
3 		6 1 2  
6 		3 6 6  
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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