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Зверев не мог тренироваться в полную силу перед матчем со Шварцманом

Зверев не мог тренироваться в полную силу перед матчем со Шварцманом
Теннис / US Open 2019 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, получивший шестой номер посева на Открытом чемпионате США, прокомментировал поражение в матче четвёртого круга с аргентинцем Диего Шварцманом (20). Зверев выиграл первый сет со счётом 6:3, однако в следующих трёх партиях сильнее оказался Шварцман: 6:2, 6:4, 6:3.

«Корт оказался очень медленным — в противоположность моим предпочтениям. Меня кое-что беспокоило из-за падения два дня назад. Я не мог свободно тренироваться — правое бедро и спина опухли. Но я не испытывал усталости.

Соперник сыграл очень агрессивно, очень хорошо. Но я могу вынести позитивные моменты: эта неделя сложилась для меня гораздо лучше, чем последние два месяца», — приводит слова Зверева Tennis 365.

Шварцман, вышедший в четвертьфинал US Open, сыграет в нём с испанцем Рафаэлем Надалем (2), одолевшим хорвата Марина Чилича (22) в четырёх сетах. Матч состоится 4 сентября.

А. Зверев завершил выступления на US Open в одиночном разряде
US Open (м). 4-й круг
02 сентября 2019, понедельник. 20:30 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
6 		2 4 3  
3 		6 6 6  
             
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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