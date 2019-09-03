Зверев не мог тренироваться в полную силу перед матчем со Шварцманом

Немецкий теннисист Александр Зверев, получивший шестой номер посева на Открытом чемпионате США, прокомментировал поражение в матче четвёртого круга с аргентинцем Диего Шварцманом (20). Зверев выиграл первый сет со счётом 6:3, однако в следующих трёх партиях сильнее оказался Шварцман: 6:2, 6:4, 6:3.
«Корт оказался очень медленным — в противоположность моим предпочтениям. Меня кое-что беспокоило из-за падения два дня назад. Я не мог свободно тренироваться — правое бедро и спина опухли. Но я не испытывал усталости.
Соперник сыграл очень агрессивно, очень хорошо. Но я могу вынести позитивные моменты: эта неделя сложилась для меня гораздо лучше, чем последние два месяца», — приводит слова Зверева Tennis 365.
Шварцман, вышедший в четвертьфинал US Open, сыграет в нём с испанцем Рафаэлем Надалем (2), одолевшим хорвата Марина Чилича (22) в четырёх сетах. Матч состоится 4 сентября.
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