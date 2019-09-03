Шварцман по ошибке считал, что его соперником на US Open станет обидчик Рублёва

Аргентинец Диего Шварцман, обыгравший в четвёртом круге Открытого чемпионата США немца Александра Зверева со счётом 3:6, 6:2, 6:4, 6:3, признался, что считал своим следующим соперником итальянца Маттео Берреттини, который прошёл россиянина Андрея Рублёва.

«Я на 100% был уверен, что моим следующим соперником будет Берреттини. Мы играли в одно и то же время. На арене Артура Эша есть телевизор, там показывают сетболы и матчболы. Я подумал: хорошо, следующий — Берреттини. Я проиграл ему на Уимблдоне с трёх матчболов.

Со мной такая путаница была уже много раз. Я вообще стараюсь не смотреть в турнирную сетку. Но иногда из-за вас, журналистов, это нелегко. Но это нормально. Я просто стараюсь вперёд на заглядывать", — приводит слова Шварцмана официальный сайт турнира.

За выход в полуфинал Диего поспорит с испанцем Рафаэлем Надалем.