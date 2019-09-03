Федерер может стать самым возрастным полуфиналистом ТБШ со времён Коннорса

4 сентября швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под третьим номером на Открытом чемпионате США, сыграет с болгарином Григором Димитровым в четвертьфинале турнира. Если 38-летний Федерер обыграет соперника, то станет самым возрастным полуфиналистом на турнирах «Большого шлема» со времён бывшей первой ракетки мира американца Джимми Коннорса, которому на US Open 1991 года было 39 лет, сообщает AP News.

Последний титул Федерера на Открытом чемпионате США датирован 2008 годом. Всего на счету швейцарца пять титулов на US Open: он неизменно побеждал здесь с 2004 по 2008 год. По общему числу титулов на турнирах «Большого шлема» Федереру, который 20 раз становился сильнейшим, нет равных. У Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, ближайших преследователей Роджера, 18 и 16 титулов соответственно.