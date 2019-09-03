Надаль назвал Тайгера Вудса своим кумиром
Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в четвёртом круге Открытого чемпионата США хорвата Марина Чилича со счётом 6:3, 3:6, 6:1, 6:2, после матча поблагодарил за поддержку легендарного гольфиста Тайгера Вудса, который болел за него на трибуне.
«Для меня честь выступать перед всеми зрителями. Но играть перед Тайгером — это нечто особенное. Я всегда говорил, что у меня нет кумиров. Но если бы я всё же кого-то назвал, то это был бы он. Я следил за каждым его ударом.
Мне так приятно, что он поддерживает меня. Это много значит для меня. Он большая легенда спорта, один из величайших спортсменов всех времён. Я хотел бы поздравить его с потрясающим возвращением в спорт и победой на «Мастерсе», — цитирует Надаля Evening Standard.
Надаль обыграл Чилича и вышел в четвертьфинал US Open
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