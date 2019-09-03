Надаль считал Рублёва фаворитом матча с Берреттини

Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата США с хорватом Марином Чиличем (22). В четвертьфинале Надаль встретится с аргентинцем Диего Шварцманом (20), а если пройдёт его, то в полуфинале сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 13).

Берреттини не пустил в четвертьфинал россиянина Андрея Рублёва, победив его в трёх партиях. Надаля после матча с Чиличем попросили поделиться мнением о его дальнейших возможных соперниках.

«Берреттини отлично проводит сезон. Для меня это не стало большим сюрпризом. Возможно, Рублёв был фаворитом матча, потому что он хорошо играл на протяжении всего турнира. Но Берреттини хорошо выступает на всех покрытиях, хотя травмировался на грунте после Уимблдона, из-за чего не сыграл на турнире в Монреале», — приводит слова Надаля Tennis World USA.