Тарпищев: Медведев в нормальной ситуации уже посильнее Вавринки

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча Даниила Медведева со швейцарцем Стэном Вавринкой в четвертьфинале Открытого чемпионата США. Встреча состоится сегодня, 3 сентября.

«Если абстрагироваться от проведённых матчей и представить, что оба теннисиста в оптимальных кондициях, то я бы считал, что Даня выиграет в данной ситуации. В нормальной ситуации Медведев уже посильнее Вавринки – это объективная реальность. Но надо принимать во внимание степень усталости нервной системы и физическую усталость. Вавринка сыграл много турниров „Большого шлема“, для него пятисетовые матчи на протяжении двух недель – привычное дело. У Дани такого опыта пока не так много.

Надо будет просчитывать подачу, в ответственные моменты Вавринка подаёт по линии. Для того чтобы просчитывать подачу, нужен опыт. Необходимо чередовать комбинации и подавать значительно лучше, чем в первом сете предыдущей встречи с Кёпфером. Вариантов игры много, можно играть с Вавринкой, Даня умеет это всё делать. Психология и физическая форма, эмоциональное состояние должны быть на оптимальном уровне, тогда всё получится", — цитирует Тарпищева РИА «Новости».

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Медведев поделился ожиданиями от матча с Вавринкой в четвертьфинале US Open