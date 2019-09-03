Муратоглу: цель Серены — не проиграть ещё один финал

Патрик Муратоглу, тренер американки Серены Уильямс, оценил выступление подопечной на первой неделе US Open.
«Как я и говорил перед турниром, уровень игры становится всё выше. Я остался доволен её действиями в матче с Мартич и в предыдущей встрече. Переживать не о чем. Я очень рад. На первой неделе была не только прекрасная игра. Некоторые матчи были непростыми. Например, поединок с Макнелли. Кэти оказывала давление на Серену благодаря необычной игре. Сложно чувствовать себя комфортно в матче с такой соперницей. Но Серена нашла путь к победе. Она прибавляет.
Время работает на неё. Знаю, звучит странно, потому что Серена уже не так молода. Но она двигается лучше, чем несколько месяцев назад.
Её цель — не проиграть ещё один финал. Финал отличается от других игр. Серена провела немало их в своей жизни, но всё равно они вызывают особые эмоции. Если твоё имя Серена, все ждут от тебя только побед", — цитирует Муратоглу официальный сайт тура.
В четвертьфинале Серена сыграет с китаянкой Ван Цян.
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