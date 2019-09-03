Виландер: Медведев использует болельщиков в своих интересах

Эксперт телеканалов Eurosport Матс Виландер объяснил поведение Даниила Медведева на кортах Открытого чемпионата США. В матче третьего круга с Фелисьяно Лопесом Медведева освистывали зрители, он не сдержался и показал трибунам средний палец.

«Болельщики любят это. То же самое и с Новаком — они не имеют в виду ничего такого, когда его освистывают. Они ничего не имеют в виду, когда освистывают Медведева. Они просто хотят повеселиться. Это не то, что исходит от сердца. Такое всегда случается на US Open. Болельщики всегда находят что-то или кого-то, кого хотят достать или за кого поболеть. Думал, они полезут на корт, болея за Коко Гауфф и Кэти Макнелли в парном разряде, это безумие!

Медведев пользуется этим в своих интересах, потому что это даёт ему энергию. Всем нравится играть в теннис, когда любой исход матча понравится публике. По сути, Медведев играет в ситуации, когда ему нечего терять.

Говорят, что сейчас уже нет таких личностей, как в прошлом. Но я бы сказал, что такие личности есть — в лице Надаля и Федерера. Новака легче вывести из себя, и теперь у нас есть несколько плохих парней. Довольны ли люди? Да, но по «неправильным» причинам. Теннис не такой спорт, где стоит плохо себя вести, чтобы привлечь внимание. В то же время это хорошо для тех, кто критикует «чистоту» топ-игроков. Сейчас они получили это.

Роджер как-то сказал: в нашем спорте мы уважаем друг друга. В том и суть. Соглашусь скорее с ним, чем с другими», — сказал Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В четвертьфинале US Open Медведев сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, который в четвёртом круге победил первую ракетку мира Новака Джоковича, снявшегося из-за травмы плеча.