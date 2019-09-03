Шварцман рассказал, за счёт чего собирается победить Надаля

Аргентинец Диего Шварцман, посеянный под 20-м номером на Открытом чемпионате США, рассказал, что, по его мнению, нужно сделать для победы над испанцем Рафаэлем Надалем (2). Шварцман и Надаль сыграют в четвертьфинале, который состоится 4 сентября.

«Надо жёстко отражать удары на линии. Надо быть сосредоточенным. Мне нужно изучить свои прошлые матчи с ним. Я не раз очень хорошо играл против него. У меня были шансы победить в тех играх, но мне не удалось воспользоваться возможностями.

Никогда не знаешь, когда представится новый шанс. Может, уже в следующем матче. Надо быть готовым к нему. Я уверен, что в состоянии победить Рафу», — цитирует Шварцмана Tennis World USA.

Надаль и Шварцман провели семь матчей, и аргентинец не одержал ещё ни одной победы.