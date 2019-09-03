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Федерер поделился ожиданиями от матча с Димитровым в 1/4 финала US Open

Федерер поделился ожиданиями от матча с Димитровым в 1/4 финала US Open
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился ожиданиями от матча с представителем Болгарии Григором Димитровым в четвертьфинале Открытого чемпионата США.

«Я тренировался с ним в Цинциннати. Он был первым, с кем я потренировался, выйдя из самолёта. Я отлично знаю Григора. Он мой хороший друг. Здорово, что он в прошлый раз принял участие в Кубке Лэйвера. Я провёл с ним неделю. Рад, что дела у него теперь идут лучше.

Это большой четвертьфинал для него. Я раньше добивался успеха во встречах с ним, но это новая игра, новый Григор и новый я. Мне нравится смотреть за его игрой, нравится играть с ним. Думаю, мы оба рады предстоящей встрече", — приводит слова Федерера Tennis World USA.

Турнир завершится 8 сентября.

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