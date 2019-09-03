Дементьева: очень любила играть с Сереной, никогда её не боялась

Олимпийская чемпионка 2008 года Елена Дементьева, дважды выходившая в финал Открытого чемпионата США, призналась, что всегда с нетерпением ожидала возможности побороться с Сереной Уильямс.

«Я очень любила с ней играть и никогда не боялась. Я настолько хорошо её понимаю – психологию, все её приёмы, как она давит на соперника, на судей, как она с залом работает. Мне, наоборот, это интересно, и играть против неё было безумно интересно.

Мне, например, с Винус было очень тяжело, она была для меня непредсказуемой: у неё длинные рычаги, руки-ноги, я даже не понимала, куда она направит мяч. С Сереной всё было понятно – другое дело, справляешься ты с этим или нет. Но интересно всегда. Все говорили: «Ой, только бы на Серену не попасть». А я: «Серена в моей половине? Замечательно, жду момента, когда смогу с ней сыграть», — приводит слова Дементьевой Eurosport.

На счету Дементьевой, закончившей карьеру в 2010 году, пять побед над Сереной Уильямс — столько нет ни у одной другой российской теннисистки. Уильямс семь раз обыгрывала соперницу.

В четвертьфинале текущего US Open Уильямс, получившая восьмой номер посева, встретится с китаянкой Ван Цян (18). Матч состоится 4 сентября.