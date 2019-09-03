Д. Макинрой предположил, что Джокович не вернётся на корт в этом году

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой предположил, что серб Новак Джокович не вернётся на корт в нынешнем сезоне. Уроженец Белграда снялся в ходе матча 1/8 финала US Open с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой из-за травмы плеча.

«Не думаю, что мы ещё увидим Джоковича на корте в этом году», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

На пресс-конференции сам Новак сказал, что намерен вернуться на корт на азиатских турнирах. Джокович не сумел защитить титул на US Open, завоёванный в прошлом году.



Джон Макинрой также отметил шансы швейцарца Роджера Федерера на завоевание титула в Нью-Йорка: «Для Роджера всё опять стало выглядеть неплохо».

Джокович — о свисте с трибун в его адрес: я не обиделся

Надаль: Джокович не заслуживает того, чтобы его освистывали