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Д. Макинрой предположил, что Джокович не вернётся на корт в этом году

Д. Макинрой предположил, что Джокович не вернётся на корт в этом году
Теннис / US Open 2019 0

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой предположил, что серб Новак Джокович не вернётся на корт в нынешнем сезоне. Уроженец Белграда снялся в ходе матча 1/8 финала US Open с представителем Швейцарии Стэном Вавринкой из-за травмы плеча.

«Не думаю, что мы ещё увидим Джоковича на корте в этом году», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.

На пресс-конференции сам Новак сказал, что намерен вернуться на корт на азиатских турнирах. Джокович не сумел защитить титул на US Open, завоёванный в прошлом году.

Джон Макинрой также отметил шансы швейцарца Роджера Федерера на завоевание титула в Нью-Йорка: «Для Роджера всё опять стало выглядеть неплохо».

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