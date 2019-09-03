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Соперник Федерера в 1-м круге US Open: как-то раз я остался всего с 6 долларами

Соперник Федерера в 1-м круге US Open: как-то раз я остался всего с 6 долларами
Теннис / US Open 2019 0

190-я ракетка мира индиец Сумит Нагал, сыгравший с Роджером Федерером в матче первого круга Открытого чемпионата США, рассказал о финансовых неурядицах, преследовавших его в 2019 году. Нагал, которого поддерживает фонд, основанный индийским крикетистом Виратом Кохли, рассказал, что в какой-то момент в кошельке у него оставалось всего шесть долларов.

«Если бы фонд не поддерживал меня, не знаю, что бы я делал. Ранее в этом году, когда я летел из Канады в Германию после турнира, в моём кошельке оставалось шесть долларов — после всей той помощи, которую я получаю. Представьте, что я испытывал. Но я выжил, ситуация улучшилась. Когда спортсменов финансируют, это только помогает спорту процветать», — цитирует Нагала Tennis World USA.

В первом круге текущего US Open Нагал выиграл первый сет у Федерера со счётом 6:4, но остальные три партии взял швейцарец: 6:1, 6:2, 6:4.

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