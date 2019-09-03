Удар Надаля в обвод сетки в матче с Чиличем на US Open
Испанец Рафаэль Надаль, получивший второй номер посева на Открытом чемпионате США по теннису, обыграл в четвёртом круге турнира Марина Чилича (Хорватия, 22): 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.
В четвёртом сете при счёте 5:2 в свою пользу Надаль на своей подаче выполнил удар в обвод сетки мимо стойки. После этого розыгрыша счёт в гейме стал 40:30, и Надаль заработал матчбол, который сразу же и реализовал.
Видеозапись удара также можно посмотреть в YouTube.
В четвертьфинале US Open Надаль встретится с Диего Шварцманом (Аргентина, 20). Матч состоится 4 сентября. Если испанец пройдёт соперника, то в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния Маттео Берреттини (Италия, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 13).
Шварцман рассказал, за счёт чего собирается победить Надаля
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