Удар Надаля в обвод сетки в матче с Чиличем на US Open

Испанец Рафаэль Надаль, получивший второй номер посева на Открытом чемпионате США по теннису, обыграл в четвёртом круге турнира Марина Чилича (Хорватия, 22): 6:3, 3:6, 6:1, 6:2.

В четвёртом сете при счёте 5:2 в свою пользу Надаль на своей подаче выполнил удар в обвод сетки мимо стойки. После этого розыгрыша счёт в гейме стал 40:30, и Надаль заработал матчбол, который сразу же и реализовал.

Видеозапись удара также можно посмотреть в YouTube.

В четвертьфинале US Open Надаль встретится с Диего Шварцманом (Аргентина, 20). Матч состоится 4 сентября. Если испанец пройдёт соперника, то в полуфинале турнира сыграет с победителем противостояния Маттео Берреттини (Италия, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 13).