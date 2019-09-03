Медведев, Хачанов, Рублёв и Чилич выступят на Кубке Кремля

Стали известны участники Кубка Кремля 2019 года, который пройдёт в ЛД «Крылатское» с 12 по 20 октября. На турнире выступят пятый номер мирового рейтинга Даниил Медведев, Карен Хачанов, занимающий девятое место в классификации ATP, и Андрей Рублёв, а также Марин Чилич из Хорватии, чемпион US Open — 2014, сообщает пресс-служба турнира.

«Традиционно мы всегда стремимся создать хорошие условия для участия в турнире как для известных игроков, так и для подрастающей молодёжи. Сегодня наши ребята в элите мирового тенниса, а Рублёв приближается к двадцатке – это большой успех российского тенниса! Среди иностранных игроков прежде всего надо отметить Марина Чилича. Турнир обещает быть интересным», — сказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Список участниц Кубка Кремля в женском одиночном разряда будет опубликован после 9 сентября.