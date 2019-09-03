Чесноков: Медведев на US Open – выжатый лимон

Финалист Кубка Дэвиса – 1995 Андрей Чесноков оценил шансы россиянина Даниила Медведева пройти швейцарца Стэна Вавринку в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису. Матч начнётся сегодня, 3 сентября, не ранее 20:30 мск.

«Мне кажется, Даниил сейчас играет достаточно тяжело. Наверное, это после финалов в Вашингтоне, Монреале и победы в Цинциннати. Нужно определиться, чего он хочет: играть все турниры подряд или делать ставку на турниры вроде US Open. Сейчас ему матчи даются не так-то просто. Нужно эмоции, как и физические силы, оставить на Итоговый турнир.

Я смотрю матчи, и для меня Медведев немного выжатый. Выжатый лимон. Вавринка же как огурчик. Конечно, я хочу видеть русского в полуфинале, но у швейцарца больше шансов", – цитирует Чеснокова «Спорт день за днём».