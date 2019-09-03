Федерер, Вавринка, Надаль и Монфис установили возрастной рекорд на ТБШ

В четвертьфинале Открытого чемпионата США сыграют сразу четыре теннисиста, которым уже исполнилось 33 года — 38-летний швейцарец Роджер Федерер, его соотечественник 34-летний Стэн Вавринка, а также 33-летние испанец Рафаэль Надаль и француз Гаэль Монфис. Такое произошло впервые в Открытой эре (с 1968 года).

Матчи 1/4 финала пройдут 3-4 сентября. Федерер встретится с представителем Болгарии Григором Димитровым, Вавринка — с россиянином Даниилом Медведевым, Надаль — с Диего Шварцманом из Аргентины, а Монфис — с итальянцем Маттео Берреттини.

В 2018 году победителем US Open стал серб Новак Джокович. Уроженец Белграда не сумел защитить титул на нынешнем турнире, снявшись в ходе встречи с Вавринкой из-за травмы плеча. Соревнования в Нью-Йорке завершатся 8 сентября.