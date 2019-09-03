Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Тарпищев: у Рублёва работы ещё непочатый край

Тарпищев: у Рублёва работы ещё непочатый край
Теннис / US Open 2019 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США. Уроженец Москвы дошёл до четвёртого круга, где проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).

«При такой игре, какую показывает Рублёв в свои почти 22 года, понятно, что он будет продолжать совершенствовать свой теннис. Работы ещё непочатый край впереди. Если продолжит работать над собой, то вырастет ещё больше.

Если бы всё сейчас идеально было в его игре и тот результат, который показан в Нью-Йорке был бы пределом, то было бы гораздо хуже. Приятно, что впереди много работы и есть возможности расти. Если Андрей будет слышать то, что от него требуется, то серьёзно прибавит", — цитируют Тарпищева «РИА Новости».

Берреттини рассказал, как ему удалось победить Рублёва в 1/8 финала US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент