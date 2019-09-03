Тарпищев: у Рублёва работы ещё непочатый край

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Андрея Рублёва на Открытом чемпионате США. Уроженец Москвы дошёл до четвёртого круга, где проиграл итальянцу Маттео Берреттини со счётом 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).

«При такой игре, какую показывает Рублёв в свои почти 22 года, понятно, что он будет продолжать совершенствовать свой теннис. Работы ещё непочатый край впереди. Если продолжит работать над собой, то вырастет ещё больше.

Если бы всё сейчас идеально было в его игре и тот результат, который показан в Нью-Йорке был бы пределом, то было бы гораздо хуже. Приятно, что впереди много работы и есть возможности расти. Если Андрей будет слышать то, что от него требуется, то серьёзно прибавит", — цитируют Тарпищева «РИА Новости».