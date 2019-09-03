Директор турнира ATP в Вене: очень хотим увидеть Джоковича или Надаля

Директор турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) Хервиг Страка надеется, что в этом году в нём примет участие трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Энди Маррей. Также на соревнования организаторы хотят пригласить серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля.

«Мы ведём переговоры с Марреем. Ему нравится Вена, он не раз про это говорил. Если Энди будет готов сыграть, мы предоставим ему уайлд-кард. Рады, что решил вернуться в Вену дель Потро. Он победил у нас, когда находился на пике формы.

Конечно, мы очень хотим увидеть Джоковича или Надаля. Новак последние два года пропускал эту неделю. Надаля, к сожалению, часто преследовали травмы на этом отрезке сезона. Но турниры ATP 500 помогают некоторым теннисистам набрать очки, подготовиться к заключительному «Мастерсу» или Итоговому. Мы рассчитываем, чтобы эти два игрока выступили в Вене до завершения карьеры", — цитирует Страку Tennis Net.

В 2019 году соревнования в Вене пройдут с 19 по 27 октября. Их действующим чемпионом является Кевин Андерсон из ЮАР.