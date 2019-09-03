Чорич не будет сотрудничать с тренером Пьятти, который ранее работал с Шараповой

Хорватский теннисист Борна Чорич сообщил, что он отказался продолжить сотрудничество с итальянским специалистом Риккардо Пьятти.

«Спасибо Риккардо за всё, чему он меня научил. Желаю ему всего наилучшего в будущем. Я полон стремления как можно лучше закончить сезон. Спасибо всем, кто поддерживает меня», — написал Чорич в «Твиттере».

Напомним, на US Open Чорич решил завершил выступления после первого круга, где победил россиянина Евгения Донского со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:0. Причиной послужила травма спины.

В начале августа стало известно, что российская теннисистка Мария Шарапова во время Открытого чемпионата США будет сотрудничать с Пьятти. Специалист до этого тренировал первую ракетку мира серба Новака Джоковича.