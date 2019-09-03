Чорич не будет сотрудничать с тренером Пьятти, который ранее работал с Шараповой
Хорватский теннисист Борна Чорич сообщил, что он отказался продолжить сотрудничество с итальянским специалистом Риккардо Пьятти.
«Спасибо Риккардо за всё, чему он меня научил. Желаю ему всего наилучшего в будущем. Я полон стремления как можно лучше закончить сезон. Спасибо всем, кто поддерживает меня», — написал Чорич в «Твиттере».
Напомним, на US Open Чорич решил завершил выступления после первого круга, где победил россиянина Евгения Донского со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:0. Причиной послужила травма спины.
В начале августа стало известно, что российская теннисистка Мария Шарапова во время Открытого чемпионата США будет сотрудничать с Пьятти. Специалист до этого тренировал первую ракетку мира серба Новака Джоковича.
Шарапова будет работать с бывшим тренером Джоковича
- 3 сентября 2019
-
21:57
-
20:54
-
18:47
-
18:26
-
17:40
-
17:08
-
16:44
-
16:30
-
16:08
-
15:18
-
15:14
-
14:42
-
14:05
-
14:05
-
13:35
-
13:33
-
13:06
-
12:15
-
12:08
-
11:47
-
11:16
-
10:45
-
10:21
-
10:13
-
09:54
-
09:49
-
09:38
-
09:32
-
09:12
-
08:54
-
08:48
-
08:32
-
08:11
-
08:00
-
05:51
Партнерский контент