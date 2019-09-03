Медведев брал медицинский перерыв в первом сете матча с Вавринкой
Российский теннисист Даниил Медведев на старте четвертьфинального матча Открытого чемпионата США со швейцарцем Стэном Вавринкой обращался за помощью к физиотерапевту.
Уроженцу Москвы помассировали ногу в области бедра, а затем тейпировали спортсмену левое бедро.
В первом сете Медведев вёл с брейком, однако затем упустил преимущество. На тай-брейке Даниил переиграл соперника — 8:6.
Напомним, соперники встречались на Уимблдоне-2017. Победу в том матче одержал россиянин со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.
Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.
В 2018 году чемпионом Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
- 3 сентября 2019
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