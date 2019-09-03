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Медведев брал медицинский перерыв в первом сете матча с Вавринкой

Медведев брал медицинский перерыв в первом сете матча с Вавринкой
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев на старте четвертьфинального матча Открытого чемпионата США со швейцарцем Стэном Вавринкой обращался за помощью к физиотерапевту.

Уроженцу Москвы помассировали ногу в области бедра, а затем тейпировали спортсмену левое бедро.

В первом сете Медведев вёл с брейком, однако затем упустил преимущество. На тай-брейке Даниил переиграл соперника — 8:6.

Напомним, соперники встречались на Уимблдоне-2017. Победу в том матче одержал россиянин со счётом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1.

Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.

В 2018 году чемпионом Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2019, вторник. 21:15 МСК
Стэн Вавринка
24
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
           
6 6 		3 5    
7 8 		6 2    
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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