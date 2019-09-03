Свитолина по итогам Открытого чемпионата США вернётся в топ-3 рейтинга WTA

Украинка Элина Свитолина улучшит позиции в рейтинге WTA после победы над представительницей Великобритании Йоханной Контой со счётом 6:4, 6:4 в четвертьфинале US Open.

24-летняя уроженка Одессы пробилась в полуфинал на втором турнире «Большого шлема» кряду. Напомним, до Уимблдона они никогда не доходила до этой стадии.

Этот успех позволит Свитолиной вернуться на рекордное третье место в рейтинге WTA впервые с февраля 2018 года. Следующей соперницей Элины на Открытом чемпионате США — 2019 станет победительница матча Серена Уильямс (США, 8) — Ван Цян (Китай, 18).

В 2018 году чемпионкой US Open стала японка Наоми Осака. В финале она взяла верх над С. Уильямс. В этом сезоне Осака не смогла защитить титул, проиграв в четвёртом круге Белинде Бенчич из Швейцарии.