Руседски: не верю, что Медведев смог побороть усталость. Отличный теннисный IQ

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски поделился впечатлениями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата США по теннису между россиянином Даниилом Медведевым и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Медведев выиграл первые два сета, однако в третьей партии Вавринке удалось победить. Теннисисты начали играть четвёртый сет.

«Медведев наложил заклинание на Стэна. Его стиль игры такой же плоский, как блин. Не могу поверить, что Даниил поборол усталость. Отличный теннисный IQ», — написал Руседски в «Твиттере».

Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.

В 2018 году чемпионом US Open стал серб Новак Джокович.