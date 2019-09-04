Медведев – первый россиянин за 10 лет, пробившийся на Итоговый турнир ATP

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву, посеянному на Открытом чемпионате США под пятым номером, покорилось очередное достижение.



После победы в четвертьфинале US Open над швейцарцем Стэном Вавринкой (23) со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 россиянин гарантировал себе попадание на Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 11 по 17 ноября. Медведев стал четвёртым теннисистом, который точно примет участие в соревновании. Ранее это право завоевали серб Новак Джокович (1), испанец Рафаэль Надаль (2) и швейцарец Роджер Федерер (3).



Российские теннисисты не выступали на Итоговом турнире в мужском одиночном разряде с 2009 года. Тогда в соревнованиях принимал участие Николай Давыденко, сумевший одержать на них победу. Год спустя запасным был Михаил Южный, однако шанс выйти на корт ему не предоставился.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».