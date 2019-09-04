Российские теннисисты не играли полуфиналах ТБШ с US Open 2010

Россиянин Даниил Медведев в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 и впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема».
Российские теннисисты не выступали в полуфиналах ТБШ с US Open 2010 года – тогда до этой стадии соревнований дошёл Михаил Южный. Интересно, что в 1/4 финала он взял верх над Вавринкой.
За выход в финал Медведев поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером (3), либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.
В прошлом году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.
Напомним, по итогам US Open 2019 Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге ATP.
Видеообзор четвертьфинального матча можно посмотреть на «Чемпионате».
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