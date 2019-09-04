Видео: невероятная победа Медведева над Вавринкой в 1/4 финала US Open
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Уроженец Москвы в четырёх сетах выиграл у представителя Швейцарии Стэна Вавринки со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.
Соперники встречались на Уимблдоне-2017. В том матче также победил Медведев.
За выход в финал Даниил поборется либо со швейцарцем Роджером Федерером, либо с болгарином Григором Димитровым. Соревнования завершатся 8 сентября. В прошлом году их победителем стал серб Новак Джокович.
Напомним, по итогам US Open Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге ATP. Кроме того, победа над Вавринкой позволила россиянину квалифицироваться на Итоговый турнир, который пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 11 по 17 ноября.
Видео доступно на «Чемпионате».
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