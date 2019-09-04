С. Уильямс разгромила Ван Цян и вышла в 1/2 US Open, где сыграет со Свитолиной

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в 1/2 финала US Open. В четвертьфинальном матче она за 45 минут разгромно переиграла уроженку Китая Ван Цян в двух сетах со счётом 6:1, 6:0.



Экс-первая ракетка мира выполнила одну подачу навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 5 брейк-пойнта из 5. Представительница Китая не подала ни одного эйса и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 13 невынужденных ошибок и одну двойную. Всего за матч Серена выиграла 49 очков, её соперница — лишь 15.



В полуфинале турнира Уильямс, посеянная под восьмым номером, поборется с украинкой Элиной Свитолиной, накануне обыгравшей в двух сетах британку Йоханну Конту со счётом 6:4, 6:4.



В 2018 году чемпионкой Открытого чемпионата США стала японка Наоми Осака. В финале она взяла верх именно над Уильямс. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, проиграв в четвёртом круге швейцарке Белинде Бенчич.



Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.