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С. Уильямс разгромила Ван Цян и вышла в 1/2 US Open, где сыграет со Свитолиной

С. Уильямс разгромила Ван Цян и вышла в 1/2 US Open, где сыграет со Свитолиной
Теннис / US Open 2019 0

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в 1/2 финала US Open. В четвертьфинальном матче она за 45 минут разгромно переиграла уроженку Китая Ван Цян в двух сетах со счётом 6:1, 6:0.

Экс-первая ракетка мира выполнила одну подачу навылет, сделав одну двойную ошибку и реализовав 5 брейк-пойнта из 5. Представительница Китая не подала ни одного эйса и не имела ни одного брейка-пойнта, совершив 13 невынужденных ошибок и одну двойную. Всего за матч Серена выиграла 49 очков, её соперница — лишь 15.

В полуфинале турнира Уильямс, посеянная под восьмым номером, поборется с украинкой Элиной Свитолиной, накануне обыгравшей в двух сетах британку Йоханну Конту со счётом 6:4, 6:4.

В 2018 году чемпионкой Открытого чемпионата США стала японка Наоми Осака. В финале она взяла верх именно над Уильямс. Однако в этом сезоне Осака не смогла защитить титул, проиграв в четвёртом круге швейцарке Белинде Бенчич.

Соревнования в женском одиночном разряде завершатся 7 сентября.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2019, среда. 02:20 МСК
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
1 		0  
         
Ван Цян
18
Китай
Ван Цян
В. Цян
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