Вавринка: Медведев сыграл очень хорошо и заслужил победу
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка признался, что разочарован после поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США, а также отметил, что россиянин заслужил победу.
«Возвращение в топ-20 рейтинга ATP — это хорошо. Но мне этого мало. Я хочу больше. Разочарован результатом этого матча, потому что я проиграл, а он выиграл. Я хорошо двигался. Не мог определить правильное время для атаки и не был терпелив. Тем не менее Медведев сыграл очень хорошо и заслужил победу», — приводит слова Вавринки Essentially Sports.
За выход в финал Медведев поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером, посеянного под 3-м номером, либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.
Медведев: вновь очень болело бедро. Думал, не смогу продолжить матч
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