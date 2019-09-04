Вавринка: Медведев сыграл очень хорошо и заслужил победу

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка признался, что разочарован после поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале Открытого чемпионата США, а также отметил, что россиянин заслужил победу.



«Возвращение в топ-20 рейтинга ATP — это хорошо. Но мне этого мало. Я хочу больше. Разочарован результатом этого матча, потому что я проиграл, а он выиграл. Я хорошо двигался. Не мог определить правильное время для атаки и не был терпелив. Тем не менее Медведев сыграл очень хорошо и заслужил победу», — приводит слова Вавринки Essentially Sports.

За выход в финал Медведев поспорит либо со швейцарцем Роджером Федерером, посеянного под 3-м номером, либо с болгарином Григором Димитровым. Турнир завершится 8 сентября.