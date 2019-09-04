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Димитров вышел в полуфинал US Open, обыграв Федерера

Димитров вышел в полуфинал US Open, обыграв Федерера
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарец Роджер Федерер не смог выйти в полуфинал на Открытом чемпионате США. Он проиграл представителю Болгарии Григору Димитрову со счётом 6:3, 4:6, 6:3, 4:6, 2:6. Встреча проходила на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Артур Эш Стэдиум».

Швейцарец выполнил 6 эйсов, 1 раз ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 14, выиграл 22 гейма, из которых 4 подряд. В активе Димитрова 6 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15, 24 выигранных гейма, из которых 5 подряд.

За выход в финал Димитров поспорит с россиянином Даниилом Медведевым, который обыграл в четвертьфинале Стэна Вавринку. Турнир завершится 8 сентября.

В 2018 году победителем Открытого чемпионата США стал серб Новак Джокович.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2019, среда. 03:35 МСК
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
           
6 		4 6 4 2
3 		6 3 6 6
             
Григор Димитров
78
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
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Новости. Теннис
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