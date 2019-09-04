Вавринка: Медведев может выиграть US Open, но не сделает это, он устал
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка после поражения от Даниила Медведева в четвертьфинале US Open прокомментировал вероятность победы россиянина на турнире.
«Медведев может, конечно, выиграть в турнире. Но я сомневаюсь, что он сможет сделать это. Почему? Потому что он выглядит всё более и более уставшим, а играть придётся с ещё более сильными и сложными теннисистами. Но это только моё мнение. Если смотреть в целом, то Медведев всего в двух играх от титула», — приводит слова Вавринки Le Matin.
Напомним, по итогам US Open Медведев поднимется на четвёртое место в рейтинге ATP. Кроме того, победа над Вавринкой позволила россиянину квалифицироваться на Итоговый турнир, который пройдёт в Лондоне с 11 по 17 ноября.
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