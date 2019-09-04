Медведев — о конфликте с болельщиками на US Open: надеюсь, мы стали друзьями

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал об отношениях с болельщиками на Открытом чемпионате США после своего выхода в полуфинал. В ходе соревнований зрители стали освистывать уроженца Москвы. В одном из моментов матча с испанцем Фелисьяно Лопесом Даниил не выдержал и показал трибунам средний палец. После игры с немцем Домиником Кёпфером Медведев признал, что не гордится своим поведением и назвал себя идиотом.
«Надеюсь, мы вновь стали друзьями. Это не мне решать. Как я уже говорил раньше, я получил то, заслужил. Обычно я не такой, как был в третьем раунде. Я не горжусь этим. Я работаю над тем, чтобы стать лучше. Надеюсь, смогу показать свою яркую сторону.
Теперь у меня два выходных? Чувствую себя счастливчиком. Я не знал об этом перед игрой и во время матча. Но когда я выходил с корта, кто-то сказал, что впереди два дня отдыха. Я даже переспросил, правда ли это. Я не знал. Думаю, что впереди, как обычно, один выходной. Конечно, учитывая состояние ноги, два дня — это преимущество для меня. Пока ничего не хочу говорить, но, думаю, всё с ногой будет нормально", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.
В полуфинале Даниил сыграет с болгарином Григором Димитровым.
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