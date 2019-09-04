Свитолина прокомментировала первый в карьере выход в полуфинал US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями от победы над представительницей Великобритании Йоханной Контой в четвертьфинале US Open со счётом 6:4, 6:4. Уроженка Одессы впервые сыграет в полуфинале этих соревнований.
«Не каждый день играешь в четвертьфинале турнира „Большого шлема“. Победа в таком матче — нечто особенное. Я очень рада, что смогла справиться с давлением. То, что я смогла подать на матч, стало огромным облегчением для меня. При счёте 5:3 у меня был матчбол, я была близка, но в то же время далека от победы. Нелегко было подать на матч под таким давлением.
Перед началом турнира я не ожидала, что выйду в полуфинал. Я просто двигаюсь вперёд от игры к игре. Это турнир «Большого шлема». Здесь большое давление, люди ждут многого от тебя, в том числе СМИ. Но ты и сама оказываешь давление на себя. Нужно просто выйти на корт и сделать свою работу, не слишком много думая о том, что происходит вокруг.
Конта выполняла отличные удары. Она здорово играет на задней линии. Она очень сильна, у неё мощные удары. Мне нужно было быстро реагировать ногами и занимать верные позиции, вынуждая соперницу выполнять дополнительные удары. Я прекрасно доставала все мячи и находила свои возможности", — цитирует Свитолину официальный сайт турнира.
В полуфинале Элина сыграет с американкой Сереной Уильямс.
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