Медведев прокомментировал свой прорыв в этом сезоне

Россиянин Даниил Медведев, пробившийся в полуфинал Открытого чемпионата США, прокомментировал свой прорыв в этом сезоне. В четвертьфинале US Open он одержал победу над швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1.

«Я удивлён, я удивлён. Я всю жизнь работал ради этого, особенно последние два с половиной года. Я двигался шаг за шагом. Я улучшал своё положение в рейтинге. Но всё равно я удивлён тем, как сложились последние четыре недели.

Было так много обстоятельств. Обычно, если доходишь до финала, как я сделал в Вашингтоне, затем приезжаешь в Монреаль уставшим. Ты говоришь себе: «Хорошо, я уже дошёл до финала. Предстоящий турнир, возможно, уже не так важен. Я устал». Затем я дошёл до финала «Мастерса», что стало лучшим результатом в моей карьере.

Перед Цинциннати мысли были такие же. Мы прилетели на чартере, который предоставил турнир. Кажется, я прибыл в отель в 3:30 утра. Мне нужно было опять играть. День отдыха, а затем игра с Кайлом Эдмундом. Я подумал: «Хорошо, я добился лучшего результата в жизни. Может, стоит отнестись к этому турниру проще?» Но я его выиграл.

Так много противоречий, я удивлён. Но я работал и мечтал о таких результатах. Я сумел добиться части того, о чём мечтал. Что касается игры, то важную роль сыграли тактика и стабильность. У меня много сильных сторон", — приводит слова Медведева официальный сайт US Open.

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